Desavinences entre ajuntaments i ACA pels plans per fer front a la sequera

Els ajuntaments tenen limitat el consum d'aigua per persona i dia. Per alguns municipis turístics com Calafell això pot ser un problema. L'ACA diu a Calafell que pot gastar menys aigua de la que el consistori considera que necessita. I a més, els ha sancionat amb 900 euros per presentar el pla fora de termini. L'Ajuntament d'Esparreguera es un altre dels sancionats. Argumenten molta mobilitat laboral al consistori que els va impedir fer-ho a temps. L'únic consistori que queda per presentar el pla d'emergències és Cerdanyola. Asseguren, però, que compleixen totes les limitacions d'ús de l'aigua establertes.