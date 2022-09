La petjada flamenca a Barcelona

Els tablaos de Barcelona es reivindiquen com a capital del bon flamenc, a l'alçada d'altres ciutats espanyoles com Sevilla i Madrid. El Tablao de Carmen, Els Tarantos o El Cordobés són exemples d'espais que han sobreviscut a la fuetada de la pandèmia. Expliquen que han aconseguit treure's de sobre l'etiqueta d'entreteniment exclusivament per a turistes i atrauen cada cop més públic local.