Pere Aragonès es defensa de les critiques per l'acord de pressupostos

Primera sessió de control després de l'acord de pressupostos. Tan comuns com socialistes reclamen a Aragonès que executi els comptes. Junts i la CUP critiquen de nou el pacte d'Esquerra amb el PSC. Anunciada per Junts l'esmena a la totalitat dels pressupostos, aquest dimecres s'ha viscut una nova topada entre els exsocis per l'estratègia independentista. Acusen Aragonès de caure en un parany a la taula de diàleg.