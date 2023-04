El Parc Taulí humanitza l'àrea de pediatria

Cada cop més centres sanitaris busquen humanitzar-los perquè l'estada dels pacients sigui més confortable i es recuperin abans. Això és el que ha fet l'hospital Parc Taulí de Sabadell que ha remodelat la planta de pediatria aconseguint un espai més proper i familiar. Per aquest hospital passen anualment un miler de nens i nenes amb les seves famílies. Per a elles, també és important que l'espai sigui confortable. El projecte per humanitzar la planta de pediatria es diu "Una Onada de Petits Somriures".