Sortim a entrenar amb dos equips LGTBi: Les Panteres Gorgues i els Dracs de Barcelona

Ser homosexual en el món de l'esport encara suposa per a molts jugadors, no sentir-se còmode a la pista o als vestuaris. Després que en Jankto, el jugador de la selecció txeca declarés la seva homosexualitat, sortim a entrenar amb equips LGTBI per saber com ho viuen.

L’equip de rem de Les Panteres Grogues, el primer club esportiu LGTBI d’Espanya, entrena 4 dies a la setmana al port Fòrum de Barcelona. El club va néixer fa 3 dècades en un entorn hostil per al col·lectiu. Lamenten que la LGTB-fòbia continuï present en l'àmbit esportiu.

Els Dracs són un equip LGTBI. Un grup d'amics que es va unir fa 5 anys per practicar esport sense renunciar a ser qui són.