Els pactes centren la precampanya de les eleccions generals

La visita del líder del PP es produeix a 11 dies de l'inici de la campanya electoral i després que Trias s'hagi obert a investir-lo si no pacta amb VOX.

Després d'unes municipals que els han donat ales als populars. Han tingut la clau de l'Ajuntament de Barcelona i governen a Badalona i Castelldefels. Planteja una alternativa a l'economia de socialistes i independentistes, però qui ha guanyat les municipals a Catalunya són els socialistes, que ara fan una crida al vot útil.

Feijóo aterra a Barcelona l'endemà que Trias no tanqués la porta a què el seu partit, junts, negociï una hipotètica investidura per fer-lo president. Esquerra demana claredat a Junts... i el PDECat no tanca la porta. Als comuns els espanta la proposta, tot i que agraeixen la sinceritat. Sumar mesurarà forces per primera vegada amb Sánchez i Feijóo.