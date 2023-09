En les màquines expenedores es venia droga camuflada en paquets de CBD, una substància química legal si no supera la dosi de toxicitat permesa. La investigació es va iniciar a principis de 2022. Llavors van investigar els destinataris: dos homes de 37 i 33 anys, gestors d'una empresa on fabricaven i distribuïen el producte comissat. Estan detinguts conjuntament amb una dona de 46 anys que hi col·laborava. També investiguen 14 persones més: els responsables dels establiments on es venien les capses.