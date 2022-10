Cues per visitar l'Openhouse

L'Open House Barcelona ha tornat amb força i ho demostra el fet que durant les primeres hores del certamen ja s'han registrat cues a molts dels equipaments que hi participen. Aquesta inicativa és una bona oportunitat per poder veure per dins alguns dels edificis més emblemàtics de Barcelona i de sis localitats més de l'àrea metropolitana, que habitualment estan vedades al públic. També és una manera d'acostar l'arquitectura a tothom, una assignatura pendent segons els organitzadors.

Aquest any el festival Open House Barcelona se celebra sota el lema 'La lliga dels oficis', per reivindicar la importància de la tasca que desenvolupen no només els arquitectes sinó tots els que treballen al món de la construcció, de manera que es despertin vocacions entre els joves.