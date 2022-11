Oficis en perill d'extinció

El mercat laboral està en contínua transformació i hi ha sectors on sempre fa més mà d'obra que altres. Ara, aquest 2022, els perfils més demandats segons Adecco, són els comercials, a les portes de la campanya de Nadal, els tècnics de manteniment i els relacionats amb la informàtica i la tecnologia en general.

Cas diferent és el de certes ocupacions o oficis tradicionals que amb el pas de les temps i sense que hi hagi relleu a la vista van desapareixent, tot i que encara són necessaris. Estem parlant, per exemple, de forjadors o marqueters. Els productes que elaboren són d'una qualitat única i es fan a mida però avui dia el més habitual és que els consumidors s'inclinin per opcions més barates i estandaritzades.