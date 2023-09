Aules provisionals a les portes d'un nou curs

Pocs dies abans de l'inici del curs escolar hi ha alumnat que encara es trobarà amb l'edifici en obres i haurà de continuar en mòduls provisionals. Això, tot i que el consorci d'Educació de Barcelona ha fet un centenar de millores a centres durant els mesos d'estiu.

És el cas de les obres de l'Escola Auditori de Barcelona. L'alumnat no podrà estrenar-lo almenys fins després de Nadal. D'aquí a 5 dies començaran el curs en l'espai que porta sent provisional 6 anys. Per solucionar-ho temporalment, el Consorci d'Educació hi ha afegit dos mòduls prefabricats més i els ha cedit una part d'un jardí públic com a pati durant les hores lectives. Les famílies creuen que l'administració no ha fet un seguiment adequat. A més, la constructora s'ha declarat parcialment insolvent i el Consorci se n'ha fet càrrec.

A d'altres localitats, com Viladecans, també hi ha alumnes que començaran el curs sense l'edifici que fa anys que esperen. Les famílies dels 900 estudiants de l'escola Mediterrània i l'institut Olímpia no saben res de la licitació que estava prevista pel passat mes de març.