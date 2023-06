L'alcaldia de Barcelona en mans dels partits més petits

A una setmana de la constitució dels nous consistoris sorgits de les eleccions del 28M són molts els municipis que encara no saben amb tota certesa qui ocuparà l'alcaldia. El primer, Barcelona. A la capital catalana Xavier Trias parteix amb un cert avantatge com a força més votada i perquè sembla que ERC no és partidària d'un pacte d'esquerres que faci alcalde el socialista Collboni. La constitució de l'Ajuntament es podria endarrerir si prospera una reclamació judicial de Vox.