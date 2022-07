La Costa Daurada s'ha convertit en punt d'arribada de "narcollanxes" d'haixix, davant la creixent pressió policial a Gibraltar. La Guàrdia Civil fa les tasques de control a les platges, on els narcotraficants descarreguen droga i preparen embarcacions. En el darrer any s'han fet 13 actuacions. La Guàrdia Civil les ha confiscat a Tarragona. Les ha trobat a platges o amagades en camions quan es dirigien al Delta de l'Ebre.

Les desmunten per traslladar-les a Andalusia on seran destruïdes… Només n'aprofitaran els motors