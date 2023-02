Música per a sentir-se més a prop de casa

La Lyudmila va fer els darrers exàmens de música sentint bombardejos a prop. Estudiava a Leòpolis. Feia dos anys que estiuejava a Guissona on està afincada la seva mare. Arran de la guerra, ella també s'hi ha quedat a viure. Es treu el sou amb classes de cant i d'instrument com la bandura, genuí d'Ucraïna. Avis i pares aprecien molt mantenir la seva cultura.