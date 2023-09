Terres de l'Ebre, la zona més afectada pels aiguats

Baixos inundats i arbres caiguts. Són les principals conseqüències dels forts aiguats de les últimes hores a la franja litoral i prelitoral, sobretot de Tarragona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 500 avisos i en poblacions com l'Ametlla de Mar s'han acumulat fins a 120 litres per metre quadrat. Els veïns s'organitzen per netejar habitatges, escoles i poliesportius i fan recompte de danys.