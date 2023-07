El 'Mulla't per l'esclerosi' arriba al 30è aniversari

Unes 100.000 persones s'han llençat aquest diumenge a les 500 piscines que s'han sumat al 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple', coincidint amb el seu 30 aniversari. Fa 30 anys no existia cap mena de tractament, però la investigació ha avançat molt i ara ja es disposa, segons la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, de més d'una dotzena de teràpies. La iniciativa solidària preveu recollir enguany uns 300.000 euros. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta on els castellers de Barcelona han fet un 3d7 a l'aigua. Entre les personalitats que s'han posat el banyador, la presidenta del Parlament, Anna Erra, i 3 consellers de la Generalitat: Laura Vilagrà, Manuel Balcells i Carles Campuzano.