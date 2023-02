Els Mossos d'Esquadra renoven el seu uniforme

Els agents del matí són els últims que vesteixen el blau cel de les camises del dissenyador Antoni Miró, que pasa a ser blau fosc. L’escut ara és metàl·lic i la gorra de plat es substitueix per una tipus beisbol. Els uniformes vells no es destruiran, s’utilitzaran per a intervencions públiques quan el protocol no requereixi l'uniforme de gala. SAP-Fepol demana per exemple, que s'adapti la vestimenta a les temperatures del territori, com el Pirineu.