En llibertat tres dels cinc detinguts per l'assalt

Els Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat tres dels cinc detinguts aquest dilluns per l'assalt mortal a un bingo de Tortosa. Es desconeix si aquests tres, entre els quals hi ha una dona, es mantenen com a investigats en el cas, sota secret de sumari, o si seran citats per declarar. Els altres dos arrestats sota custòdia policial, passaran durant les pròximes hores a disposició judicial. Un d'ells és un menor.