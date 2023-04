Moren dos germans en un incendi d'habitatge a Vilanova

Dos germans d'edat avançada han mort aquest diumenge a causa d'un foc que s'ha declarat al seu domicili. L'home, de 77 anys, ha mort a l'acte i la seva germana, de 81, ha patit cremades greus i l'han traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron, on no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra busquen indicis sobre el que podria provocat les flames.