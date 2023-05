Catalunya sedueix el turista coreà

Un 80% del turisme coreà que visita Catalunya passa pel monestir de Montserrat. Es tracta d'una atracció per a tot tipus de visitants, que aquest 2023 ha rebut 700.000 persones, entre turistes locals i estrangers. Els coreans també tenen predilecció per Tossa de Mar, arran d'un videoclip d'un grup de K-Pop que ha posat de moda el municipi costaner, i que fa anys ja va quedar marcat per la presència d'Ava Gardner.