La Moncloa posa el delicte de sedició sobre la taula

En plena negociació pels Pressupostos Generals de l'Estat, el Govern de Pedro Sánchez, ha posat la reforma del delicte de sedició sobre la taula. Estaria disposat a rebaixar les penes que a la legislació espanyola arriben fins als 15 anys, mentre a Europa la mitjana és de 6.

"És voluntat del govern procedir a una reforma del Codi Penal que homologui el delicte de sedició. És un compromís que es manté, que no té a veure amb el debat pressupostari.", ha assegurat el ministre de Cultura, Miquel Iceta.

Una intenció que Esquerra veu com una bona notícia tot i que, diuen, no és la solució al conflicte. ERC manté, però, que són carpetes diferents i condiciona el seu suport als comptes no només a millorar punts en clau social sinó també a donar passes en la desjudicialitzacio.

Junts de la seva banda, demana anar més enllà i derogar el delicte. Els comuns, mentrestant aplaudeixen la reforma i posen el focus en els suports necessaris al Congrés per tirar-la endavant.