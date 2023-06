El MNAC es despulla en forma de còmic

Gairebé tots els divendres durant dos anys, Jorge Carrión i Sagar han recorregut els passadissos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per conèixer pam a pam l'edifici. Les obres passen de les parets del museu a les pàgines d'un còmic. Estan dibuixades, però també s'esbossen les històries viscudes. Per les pàgines de l'obra, que porta per títol 'El Museu', hi passegen figures de la talla de Goya o Picasso, que va visitar l'equipament just abans de marxar a l'exili.