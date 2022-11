Productors i majoristes mantenen preus en la decoració nadalenca

Uns 2.000 floristes catalans i de tot l'Estat han passat aquest diumenge per Mercabarna-flor per participar en les 38 Mercademostracions, on com cada any es donen a conèixer les tendències de decoració nadalenca.

Enguany han guanyat pes les ornamentacions naturals i també els materials sostenibles i reciclables, com l'ús de led i espelmes en les il·luminacions. També prenen protagonisme les estrelles de totes les mides, materials i colors.

Els majoristes detecten que la inflació està retraient la demanda dels floristes, més prudents de moment aquest any, però això es veu compensat pel món de la restauració, els restaurants i els hotels, i botigues que han tornat amb força després de la pandèmia.