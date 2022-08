La presència de mosquits enguany és un 20% inferior a la de l'estiu passat. Segons l'Agència de Salut Pública, la sequera dels darrers mesos i les altes temperatures han dificultat la reproducció de l'espècie perquè no són les condicions més idònies per a la posta d'ous. Ara bé, les pluges de les últimes setmanes poden proporcionar la humitat adient per fer que pròximament n'hi hagi més.