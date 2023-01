Medicaments per a infants amb una impressora 3D

Quin pare o mare no ha tingut problemes per donar un medicament a un nen? Doncs per fer més fàcil aquesta tasca, l'hospital Vall d'Hebron comença un assaig clínic en què elaborarà amb una impressora 3D medicaments per a infants. L'objectiu de l'assaig és aconseguir que aquesta experiència sigui més agradable, per això crearan medicaments amb gust, olor i color adaptats als nens. Altres avantatges: permet fer dosis personalitzades per a cada infant i són més transportables perquè els comprimits no necessiten conservar-se en nevera. A l'assaig participaran 30 nens a partir de 6 anys amb malalties cròniques i durarà al voltant d'un any.