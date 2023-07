Artur Mas i ERC demana a Puigdemont suport per una investidura per Sánchez

Artur Mas crida a evitar una repetició electoral i demana a Junts i Esquerra una estratègia conjunta per negociar una investidura de Pedro Sánchez. El president va més enllà i recomana Puigdemont que sigui més exigent que intransigent. Al costat oposat, el PP reclama Sánchez que rectifiqui i es reuneixi amb Feijóo.

Primer dia per recollir credencials al Congrés. Si els populars albiraven alguna possibilitat després de la constitució de les Corts. Avui Pedro Sánchez els tanca la porta en xarxes socials i sense preguntes. De poc ha servit la petició dels populars que no tiren la tovallola. Per Vox, el PP s'equivoca amb l'intercanvi de cartes i acusa Sánchez.

Cedeixin o no, els socialistes miren a Junts. Puigdemont rebutja diu xantatges... mentre l'expresident Mas li recomana evitar una repetició electoral i negociar amb la força dels vots que diu són determinants.