Catalunya és pionera en el marc de l'Estat en la implantació de la marxa aquàtica. Es tracta d'una activitat esportiva que consisteix fonamentalment a caminar per l'aigua. És fàcil de practicar i no requereix cap habilitat ni equipament especial per la qual cosa és recomanable per a totes les edats i públics. Va néixer fa uns anys al nord de França i s'ha estès ràpidament.