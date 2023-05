Com es fa el manteniment de les línies elèctriques properes als boscos?

A Catalunya hi ha gairebé 100.000 quilòmetres de línies elèctriques. Totes seguides equivaldrien a dues voltes i mitja al planeta. I més de la meitat passen per entorns rurals. D'aquí la importància de mantenir-les en bon estat per prevenir incendis forestals. 12 dels 257 focs que portem aquest any a Catalunya s'han produït, segons els agents rurals, per problemes en línies elèctriques. Des de l'aire s'utilitzen tecnologies GPS i sensors làser per crear mapes per mantenir la distància de seguretat amb els cables elèctrics.