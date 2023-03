Estudiants i docents es manifesten a la UAB contra els casos d'assetjament

Noves mobilitzacions avui a la Universitat Autònoma de Barcelona contra els casos d'assetjament sexual i laboral que han sortit a la llum les darreres setmanes per part de dos professors. Estudiants i docents demanen protocols més eficaços. En el cas del professor de lletres, consideren que inhabilitar-lo de sou i feina 14 mesos és una sanció totalment insuficient. Hi ha professors en aquesta concentració. I també defensen que la universitat ha de ser un espai segur i demanen mesures reparadores per les investigadores doctorandes que han denunciat fins ara.