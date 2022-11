Ajornar els pagaments per no deixar de consumir

Algunes de les compres del Black Friday es pagaran a terminis. I no només de grans electrodomèstics o imports elevats. Cada vegada són més les botigues que ofereixen la possiblitat de fraccionar el pagament de petits articles com un vestit o unes sabates. Una tendència que, alerten els experts, pot fomentar les compres impulsives i no contribueix al consum responsable.