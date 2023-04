Maldà combat el despoblament rural

Els pobles petits lluiten per frenar el despoblament rural. Alguns dels inconvenients amb que es troben és la dificultat d'accés a internet i sobretot la falta d'habitatge. A Maldà, a l'Urgell, han trobat un una solució. La Laia i el David visitaven Maldà sovint i no s'ho van pensar dues vegades quan el 2021 van posar-se d'acord amb els propietaris per a rehabilitar-la amb un contracte de masoveria.