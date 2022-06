Cada tres mesos es fa les proves per saber si s'ha contagiat d'altres malalties de transmissió sexual. El centre de Drassanes és un dels punts on fan proves de diagnòstic gratuïtes. Asseguren que hi ha un increment desproporcionat de malalties de transmissió sexual bacterianes, és a dir, de sífilis, gonorrea i clamídia. I constaten que s'ha relaxat l'ús del preservatiu... perquè a més parelles, més infeccions, diuen. Aquí també donen la Prep, la profilaxi preexposició, que és una pastilla diària que preveu contraure el VIH.