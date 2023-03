El Mago Pop porta a Broadway el seu espectacle

L'il·lusionista europeu més taquiller del món porta el seu espectacle a Brodway. Entre Barcelona i Broadway hi ha uns 5.800 km de distància. Encara que avui, per art de màgia, Barcelona i Broadway estan més a prop que mai. Però per al Mago Pop, "Nothing is impossible". Aquest és el nom de l'espectacle que presentarà a Nova York. El teló del Barrymore s'obrirà el 17 d'agost per rebre al premi Nacional de Màgia i a l'artista espanyol amb més entrades venudes, prop de 3 milions, en els últims 5 anys.