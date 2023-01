Luxemburg dona la raó, amb matisos, a Llarena sobre les euroordres

La justícia europea dona la raó, amb matisos, al jutge del Suprem, Pablo Llarena, sobre les euroordres, i podria aplanar el camí per a l'entrega de Carles Puigdemont a Espanya. El Tribunal limita la capacitat de Bèlgica de denegar-ne l'extradició.

De moment, el Suprem, segons fonts del mateix Tribunal, no preveu reaccionar fins que els magistrats estudiïn la sentència. Sí que ho han fet ja Puigdemont, Puig i Comín, des de Brussel·les, i ho fan amb optimisme.

El Govern afirma que la sentència obre la porta a reconèixer que hi ha una causa general contra l'independentisme. Per la Moncloa, en canvi, el pronunciament de Luxemburg situa més a prop que Puigdemont torni a Espanya per comparèixer davant de la justícia.

Els Comuns reiteren que la solució al conflicte ha de ser política, la CUP considera que hi ha camí a recórrer a Europa, mentre que VOX i Ciutadans creuen que ara Puigdemont està més a prop de retre comptes davant de la justícia espanyola.