La lluita contra les plagues urbanes que la calor porta

Enguany la panerola americana és la que més estan trobant les empreses de control de plagues. L'escalfament global i l'augment de la bombolla de calor a les ciutats fa que no només les paneroles, sinó també altres bestioles com mosquits i rates, es deixin veure durant bona part de l'any. Extremar les tasques de neteja i tractaments d'efecte barrera, com la pintura insecticida als pous, és l'únic que els humans poden fer per frenar la proliferació d'aquestes espècies plaga.