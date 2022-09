Una família lluita per la seva casa comprada amb una ordre d'enderrocament

Construïda de forma il·legal i amb ordre d'enderrocament. En aquestes condicions, sense saber-ho, la Francis va comprar aquesta casa a l'Alforja, a Reus. La va comprar fa 12 anys a una propietària particular que no la va informar de res. No va ser fins al 2019 que va rebre la primera notificació.

El passat 18 de juliol l'empresa d'enderrocs els va avisar que es faria de forma imminent. Per això, la Francis i la seva família es van mudar a un pis de lloguer fins que l'administració els hi doni una solució. Ara la casa sí podria legalitzar-se perquè el 2012 es va actualitzar el pla urbanístic.

De moment, no hi ha data pel possible enderroc de l'habitatge i l’Ajuntament assegura que intentarà tornar a intercedir amb la Generalitat.