Llibertat provisionals pels acusats de voler boicotejar la Vuelta

Grups independentistes s'han manifestat davant dels jutjats de Solsona. Els quatre homes van ser detinguts dissabte al matí, al Solsonès, per delictes contra la seguretat del trànsit, contra la seguretat pública i per danys. La policia creu que tenien intenció de boicotejar el normal desenvolupament de la Vuelta. Hi hauria imatges dels preparatius amb bidons d'oli.

Per altra, els Mossos d'esquadra han obert una altra investigació. La policia catalana tracta d'esclarir qui les va col·locar, a la baixada del coll d'Estanelles. El president de la Vuelta parla d'una desena de 10 rodes punxades. I ha tret importància a la polèmica per la manca d'il·luminació a Barcelona per la pluja. Diu que si s'haguessin encès les llums no s'hagués pal·liat la foscor que hi havia. L'Ajuntament de Barcelona ha evitat pronunciar-se.