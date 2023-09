La llet materna podria diagnosticar càncer de mama en etapes primerenques

L'estudi va començar per la preocupació d'una pacient diagnosticada durant el seu tercer embaràs. Estava preocupada pel fet que hagués pogut transmetre el càncer a la lactància de la seva segona filla. No hi ha constància que això passi, però com la pacient els havia portat una mostra de llet materna que tenia congelada, les investigadores van decidir analitzar-la. En aquella mostra van veure la presència de DNA, això vol dir que aquell tumor que se li havia diagnosticat 18 mesos més tard ja estava allà present. Per descartar que fos casualitat, van recollir mostres de llet materna i sang de pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o el postpart.