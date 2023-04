Recordant Picasso mig segle després de la seva mort

Diuen els especialistes que es pot afirmar amb rotunditat que el geni de Picasso va esclatar a Barcelona. El pintor hi va arribar el 1895, quan tot just era un adolescent, i es va formar i va descobrir ciutat i amistats que marcarien de per vida la seva obra. 50 anys després de la mort del pintor malagueny, el Museu Picasso de Barcelona rep un milió de visitants l'any, un terç dels quals públic local.