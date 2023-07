Problemes amb el subministrament d'aigua potable a Llagostera

Els 200 veïns de Selva Brava no saben mai si sortirà aigua quan obren l'aixeta. Asseguren que la meitat dels dies d'aquest juliol han estat sense. A l'ajuntament diuen que la solució passa perquè els veïns acabin d'urbanitzar el sector i ells culpen l'empresa concessionària de l'aigua de no haver fet cap manteniment durant 37 anys. I demanen al consistori que els ajudi en el procés. Les canonades són tan antigues que sovint també hi ha fuites.