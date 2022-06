Els serveis d'emergències afronten una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys, situació propiciada per la poca pluja registrada durant l'hivern i les altes temperatures de les darreres setmanes. Això eleva el risc d'incendi arreu de Catalunya, sobretot a la zona central. Per aquest motiu, la campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d'Agents Rurals. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat part d'aquests efectius aquest dimecres en un acte a l'Aeroport de Sabadell (Vallès Occidental).