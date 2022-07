La inflació no dona treva. S'enfila al 10,8% al juliol. I marca un nou rècord. Es deu a l'encariment de l'electricitat i l'alimentació. Els carburants, en canvi, baixen aquest mes. Tot i que omplir el dipòsit en l'operació sortida d'agost que avui comença ens costa uns 20 euros més que fa un any. El consell de ministres aprovarà dilluns un paquet de mesures d'estalvi energètic. Pedro Sánchez assegura que no implicarà retallades. I ha refermat el diàleg amb Catalunya. Les tempestes d'ahir van deixar entre 20 i més de 70 litres a punts del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central... però també van deixar fortes pedregades al Segrià. Pedres del dimensió d'un ou que han provocat danys en cultius i granges.Jules Koundé passa la revisió mèdica amb el Barça.