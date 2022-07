Al juny tot va ser més car. L'INE confirma que es tracta de la inflació més alta dels últims 37 anys. El transport, les despeses de la llar i la fruita pugen més d'un 19%. Els olis, la llet i els ous encara van encarir-se més. A les comarques interiors ja voregen els 40 graus. La forta calor fa créixer el consum d'aigua i provoca una davallada del nivell dels embassaments que, de mitjana, estan per sota del 50%. Unes xifres que no veiem des de la gran sequera del 2007. Principi d'acord entre el Barça i el Leeds per Rafiña, per uns 65 milions d'euros. El Ballet de Kíiv porta 'El llac dels cignes' a Barcelona. En plena guerra, la companyia ucraïnesa ha hagut de refer l'escenografia i contractar substituts perquè alguns ballarins no han pogut sortir del país.