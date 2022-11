L'Informatiu - 07/11/2022 | RTVE Catalunya

Els transportistes de la plataforma minoritària de Defensa del Sector del Transport convoquen vaga indefinida a partir de la mitjanit de diumenge. Es mobilitzen per segona vegada aquest any. La ministra de Transports demana responsabilitat als transportistes. Creu que en els darrers mesos s'han millorat molt les seves condicions de feina i es mostra disposada a fer els ajustos que calguin. Sánchez també diu que aviat es decidirà sobre la pròrroga de la bonificació dels carburants. Dues vagues compliquen avui la mobilitat per tren i per avió. La de maquinistes de Renfe convocada per la CGT i la de tripulants de cabina de Vueling. I ja fa 4 setmanes que hi ha vaga de recollida d'escombraries porta a porta cinc pobles de l'Alt Penedès. Amb la negociació estancada, els treballadors insisteixen a reclamar millores salarials mentre els veïns volen recuperar la normalitat. Una cimera que arrenca amb unes dades preocupants. Segons l'Organització Meteorològica Mundial aquests darrers 8 anys van pel camí de ser els més càlids des que hi ha registres. La pujada de temperatura té un impacte directe en la salut. Els experts alerten de l'increment de morts associades a la calor i de la necessitat de conscienciar la població.