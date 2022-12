L'Informatiu - 01/12/2022 | RTVE Catalunya

Les infeccions per VIH van caure un 20% a Catalunya l'any passat. Es consolida la tendència a la baixa des que el 2015 es va universalitzar el tractament. La principal via de transmissió ha estat la sexual. Institucions i entitats fan una crida a erradicar l'estigma. El president de la Generalitat ha intervingut al Fòrum de les Minories de les Nacions Unides. Pere Aragonès ha traslladat la seva preocupació pel futur de la llengua catalana. Encetem el mes de desembre amb un ambient força hivernal. Entre avui i diumenge el fred s'anirà accentuant, però s'espera poca pluja. De fet, els bombers es preparen per al segon hivern consecutiu amb sequera arreu de Catalunya. Els preocupen els episodis de vent en uns boscos molt secs. Espanya es juga avui el pas als vuitens de final del Mundial de Qatar. Alcarràs competirà amb 'As Bestas' i 'Modelo 77' a les màximes categories dels Goya.