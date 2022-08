Han passat 5 anys d'aquell 17 d'agost on el temps es va congelar. Per moltes de les 350 víctimes reconegudes d'aquells atacs, les ferides psicològiques continuen obertes. El Carlos assegura que aquell dia va veure "la fragilitat de l'ésser humà" i que tot que ja ha superat bona part del trauma psicològic, el que va viure "és una cosa que quedarà per tota la vida".

La Laura Morro, treballadora social de l'Hospital del Mar encara recorda l'onada de solidaritat que Barcelona va respirar durant les hores i els dies posteriors als atacs.

Poques hores després del terrible atemptat de la Rambla de Barcelona, el que havia de ser una sortida familiar per Cambrils es va convertir en un record horrible que acompanyarà la Carme tota la seva vida. Ara "una simple sirena o corredissa em genera por", reconeix. Una situació amb la qual les víctimes i testimonis conviuen dia a dia des de fa cinc anys.