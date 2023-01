El 'kraken': la subvariant d'omicron que ha arribat a Espanya recentment

A Espanya s'han detectat alguns casos de 'kraken'. Es tracta d'una subvariant d'omicron: la XBB1.5. Des de l'ISGlobal afirmen que és més infecciosa però creuen que no comporta una major gravetat. Pel que fa a l'increment de casos de covid a la Xina, l'OMS creu que no hauria d'afectar a Europa perquè les subvariants que hi circulen ja les tenim aquí.