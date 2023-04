Per què alguns pacients de càncer de colon són resistents a la quimioteràpia?

Els investigadors havien demostrat que en alguns pacients de càncer de colon la quimioteràpia de platí no funcionava perquè es quedava atrapada a les cèl·lules sanes. Han afegit un tipus de mol·lècula a aquest tractament. L'estudi serveix com a punt de partida per al desenvolupament de nous tractaments més eficaços i amb menys efectes secundaris.