Hostatges dels seus propis pares

Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest en una masia d'Arbúcies (Selva), on la Policia Local va localitzar dos joves, una noia de 24 anys i un noi de 18, que suposadament no tenien permès sortir de la finca i no havien tingut mai contacte fora de la família, d'origen nnerlandès. El cas, ara en mans dels jutjats de Santa Coloma de Farners, ha sortit a la llum després que la noia es va poder escapar i demanar ajuda a un mas veí.