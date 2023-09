Les víctimes de l'atropellament van travessar les vies per una zona no autoritzada

Formaven part d'un grup de 7 joves que anava a un festival de música electrònica a l'altra banda de les vies, tenien el pas autoritzat només a 50 metres.

El tram de via per on van creuar els 7 joves és un revolt de difícil visibilitat, a només 50 metres del pas autoritzat. La policia científica dels Mossos també sobre el terreny, per esclarir les causes de l'accident. Les víctimes són dues noies de 22 anys, una altra de 19 i un noi de 21.

Es dirigien caminant a un festival de música tecno a 1 km de distància... Hi assistien unes 16.000 persones. Els veïns alerten de la perillositat.

En el projecte de desdoblament de l'R3, està previst l'apantallament d'aquest tram. Fonts municipals diuen que previsiblement en 6/7 mesos.

Montmeló ja ha decretat tres dies de dol.