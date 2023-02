Coneixem l'interior del palau modernista Pascual i Pons

La casa Pascual i Pons, obra de l'arquitecte Enric Sagnier, marca l'alineació del Passeig de Gràcia al segle XIX, del futur Eixample de la trama Cerdà. L'edifici, entre noegòtic i neoclàssic poc ornamentat, ha tornat a ser rehabilitat i ara ampliat, per adaptar-lo al segle XXI. Feina d'artesans per conseervar els elements patrimonials i, alhora, tecnologia i ecoeficiència per construir noves plantes per dalt i per sota.